PSI-20 cai mais de 1% no início da sessão para mínimos do arranque do ano

BCP

Há 41 minutos

faz hoje uma semana que estava a ganhar perto de 400 euros no BCP

estava em frente ao meu computador a pensar se vendia na altura as minhas ações do Bcp, que pensei como o sentimento era de subida, e não quis vender

bem arrependido me sinto agora ou de não as verder mais cedo que na quinta-feira, porque quem ia dizer que iam começar a cair como estão, ninguém

na quinta-feira no fim da sessâo vendi-as no regateio, que vendia a perder 3000 euros.

se fosse hoje estaria a perder mais 4,5% sensivelmente, que seriam mais 2000 e poucos euros

as vezes mais vale mesmo assumir as perdas, do que ficar com elas na mâo.

quando a poeira começar a baixar, ai pensar entrar novamente para tentar recuperar o perdido.