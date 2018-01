PSI-20 cai pela quarta sessão com BCP e Galp a penalizar

A bolsa nacional fechou no vermelho pela quarta sessão, num dia que maioritariamente de ganhos para as congéneres europeias.

Depois de ter estado a subir durante grande parte da sessão, a bolsa nacional acabou por fechar o dia com sinal vermelho, pela quarta vez consecutiva. Com seis cotadas em queda, dez em alta e duas inalteradas, o PSI-20 desceu 0,13% para 5.613,58 pontos, penalizado sobretudo pelo BCP e pela Galp Energia, precisamente as empresas que ajudaram a suportar os ganhos durante a manhã.





Na Europa, os principais índices estão maioritariamente em alta ligeira, com o pessimismo do sector mineiro e do petróleo e gás a ser abafado pelas subidas no imobiliário e ‘utilities’. Isto numa altura em que o petróleo de referência para a Europa, o Brent, desce mais de 1% para negociar na casa dos 69 dólares.