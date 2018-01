PSI-20 contraria Europa e fecha no vermelho pressionado pelos CTT

No sector energético o sentimento dividiu-se, com a EDP a desvalorizar 1,18% para 2,852 euros, isto depois de a eléctrica ter ontem comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que o Norges Bank reforçou a posição na cotada liderada por António Mexia, tendo passado a deter 3,11% do capital da empresa. Já a Galp Energia cedeu 0,18% para 16,25 euros e a REN deslizou 0,24% para 2,526 euros, enquanto a EDP Renováveis apreciou 0,28% para 7,07 euros.Também em queda transaccionaram a Nos (-0,99% para 5,50 euros) e a Pharol (-1,31% para 0,2645 euros).A impedir uma ainda maior desvalorização do PSI-20 esteve o sector do retalho. A Sonae somou 2,87% para 1,217 euros, valor que representa um máximo de 19 de Agosto de 2015. Já a Jerónimo Martins ao tocar nos 17,46 euros por acção durante o dia esteve em máximos de 26 de Julho de 2017, com a retalhista a terminar a sessão com uma subida de 4,40% para 17,305 euros.Os ganhos alcançados nesta sessão pela dona do Pingo Doce acontecem depois de esta quinta-feira a cotada ter reportado que concluiu 2017 com um volume de negócios de(Notícia actualizada às 16:50)