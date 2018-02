PSI-20 desce quase 1% em mais uma sessão de perdas na Europa

A bolsa nacional está a negociar em queda pela segunda sessão consecutiva, que é já a oitava de perdas em nove. O PSI-20 desvaloriza 0,95% para 5.326,92 pontos, com 16 cotadas em queda, uma em alta e uma inalterada.





Lisboa lidera, nesta altura, as desvalorizações na Europa, depois de mais uma sessão negra em Wall Street. Os principais índices norte-americanos voltaram a registar quedas na ordem dos 4%, uma tendência que se estendeu também à sessão asiática.