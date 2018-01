PSI-20 em alta pela segunda sessão com BCP e JM a animar

A bolsa nacional abriu a sessão com sinal verde, impulsionada sobretudo pelo BCP e pela Jerónimo Martins. Também o grupo EDP sustenta o optimismo.

A bolsa nacional está a negociar em alta esta sexta-feira, 26 de Janeiro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,20% para 5.777,95 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 12 estão em alta, duas em queda e quatro inalteradas.





Na Europa, a tendência é igualmente positiva, depois de o presidente do Banco Central Europeu (BCE) ter reforçado a sua garantia de uma retirada lenta dos estímulos, sinalizando, porém, a recuperação sólida da economia do euro.