PSI-20 sobe pela terceira sessão com BCP e energia a impulsionar

A bolsa nacional está a negociar em terreno positivo esta sexta-feira, 16 de Fevereiro, pela terceira sessão consecutiva, a caminho de completar a primeira semana de ganhos em três. O PSI-20 soma 0,62% para 5.497,81 pontos, com 14 cotadas em alta, três em queda e uma inalterada.





Na Europa, a tendência é igualmente positiva, num dia em que os investidores vão estar atentos aos resultados das empresas relativos ao quarto trimestre e a indicadores como a confiança dos consumidores nos Estados Unidos.