PSI-20 termina 2017 em alta à boleia da EDP Renováveis

O principal índice da bolsa de Lisboa terminou a última sessão do ano em terreno positivo, impulsionado nomeadamente pelos ganhos da EDP Renováveis e da Ibersol. Entre as restantes praças europeias não se verifica uma tendência definida.

A bolsa de Lisboa terminou a última sessão do ano em terreno positivo, num dia em que as principais praças europeias estão sem um sentido definido. Para as bolsas do Velho Continente a semana foi mais pequena – estiveram encerradas na segunda-feira e na terça-feira – na sequência das festividades da época. Tipicamente, e precisamente devido a estas festividades, muitos investidores estão ausentes do mercado, tendo os índices menor liquidez.





O PSI-20 terminou a sessão de 29 de Dezembro a subir 0,36% para os 5.388,33 pontos, com 11 cotadas em alta, seis em queda e uma inalterada. No acumulado do ano, o principal índice da bolsa de Lisboa registou um ganho de 15,094%. Entre as cotadas do PSI-20, a Mota-Engil foi a líder destacada de 2017, tendo visto o seu valor em bolsa mais do que duplicar durante o ano. A construtora liderada por Gonçalo Moura Martins valorizou mais de 127% desde o início de Janeiro e atingiu a 7 de Dezembro o seu valor mais alto desde 2014, nos 3,86 euros.

Na sessão desta sexta-feira, as acções da EDP Renováveis e da Ibersol estiveram entre os títulos que mais subiram.





A EDP Renováveis subiu 2,64% para 6,967 euros enquanto a casa-mãe, a EDP, avançou 0,17% para 2,885 euros. Já a Galp Energia recuou 1,48% para 15,325 euros, numa altura em que os preços do petróleo estão a subir nos mercados internacionais. O Brent do Mar do Norte, referência para Portugal, avança 0,59% para 66,55 dólares por barril – desde o início de 2017 acumula um ganho de 17%.