Queda nas acções ou a vitória dos supercomputadores

A sua opinião

Este é o seu espaço para poder comentar o nosso artigo. A sua opinião conta e nós contamos com ela.

mais votado Anónimo Há 3 horas A queda histórica foi o grito de guerra, um histérico grito, do sindicalismo e do neoludismo. O rebound ou recuperação, também histórico, foi a vitória da tecnologia cada vez mais económica e eficiente que poupa grandemente no obsoleto e oneroso factor trabalho defendido pelos primeiros e que não só não cria qualquer valor como se limita a extraí-lo continuadamente dos Estados, das economias e das sociedades por todo o mundo. Nuns lugares mais do que noutros, é certo. E os tugas que cresçam e dêem ouvidos a Bruxelas, à OCDE e ao FMI, flexibilizam e liberalizem mais os mercados... antes que mais uma vez seja tarde demais.

comentários mais recentes

Atenção Investidores: mantêm-se Alerta Laranja Há 11 minutos Face às reações dos Mercados ontem,

é de esperar que o pior já tenha passado.

Mas não baixem a guarda,

Não embandeirem em arco,

Mantenham-se em Alerta Laranja.

É da história das Bolsas que movimentos de queda persistentes

ocorrem sempre em “zig zague” para cima e para baixo:

a seguir a uma queda forte vem normalmente uma recuperação mais fraca

(a denominada "ratoeira dos tolos",que alguns pretendem ser uma forma de atrair os optimistas para melhor os tosquiar a favor dos realistas)

Não se nega que quedas temporárias possam constituir oportunidades de compras.

Mas dizem modelos de simulações de estratégias sobre o Mercado dos EUA e do Canadá,

que raramente é hoje o caso

e que, quando é , trata-se de casos de subvalorização fundamental extrema,

e de qualidade manifesta.

Portanto: dedo no gatilho e tudo a postos para fazer fogo,

mas reflexão e prudência, antes de o fazerem.

Se concluírem que é de fazer, então:

Prá frente, Companheiros, Alma até Almeida,

e que a Sorte vos acompanhe.



À procura de bodes expiatórios... Há 1 hora É da História a busca de explicações unívocas,

e o apontar de bodes expiatórios para ocorrências traumatizantes.

Foi assim na grande recessão de 2008,

assim foi na grande depressão de 1929,

está a ser assim quanto ao “tombo” de 2ª feira,

cada cabeça emitindo sua sentença:

Para uns, a responsabilidade foi dos elevados valores de ratios fundamentais,

relativamente a valores típicos do passado;

para outros, a sincronia entre modelos quantitativos,

ou o trading automático

(mas recordo que, tal como na aviação, quando a turbulência é grande, o comandante desliga o piloto automático e assume os comandos),

ou a negociação de alta frequência,

ou a sincronia de stop-losses,

ou a entrada em fase de estratégias de “portfolio assurance”, etc., etc..

Todos e ninguém poderão ter razão:

Em “sistemas complexos”, de que os Mercados são paradigmas,

múltiplas causas terão responsabilidade em ocorrências raras,

sem prejuízo de que a causa principal possa ser

a própria dinâmica endógena do sistema.