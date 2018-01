Ricos da bolsa ganharam três mil milhões em 2017

Os donos das posições mais valiosas na bolsa portuguesa ficaram mais ricos no último ano. A forte valorização de grande parte das cotadas da bolsa nacional, em 2017, permitiu engordar as fortunas dos empresários que mais investem em Lisboa em mais de três mil milhões de euros. As famílias Queiroz Pereira e Soares dos Santos lideraram os ganhos.



A bolsa lisboeta fechou o último ano com uma valorização superior a 15%, naquele que foi o melhor comportamento do PSI-20 desde 2013. Num ano em que apenas quatro cotadas perderam e dez empresas valorizaram mais de 20%, quase todos os grandes investidores da bolsa ganharam.



Contabilizando as oito famílias com os maiores investimentos em Lisboa, a mais-valia potencial acumulada em 2017 supera os três mil milhões de euros, incluindo dividendos. Pedro Queiroz Pereira foi o empresário que mais ganhou. As subidas de 32,8% e 30,23% em bolsa da Semapa e da Navigator, respectivamente, permitiram à família que detém o controlo de ambas as empresas aumentar o valor dos seus investimentos 755,87 milhões de euros. Parte deste "ganho" foi, contudo, sob a forma de dividendos. As participações da família Queiroz Pereira renderam dividendos de 150 milhões de euros.



Outro dos ganhadores na bolsa, em 2017, foi Alexandre Soares dos Santos. O empresário, que controla mais de 56% da Jerónimo Martins, através da sociedade com o seu nome, viu o valor da participação aumentar em 727,7 milhões de euros. A juntar aos 213,7 milhões brutos que recebeu em dividendos, o empresário português viu a capitalização bolsista da sua posição subir em 513,99 milhões de euros, na sequência da valorização de cerca de 10% da retalhista.



A família Amorim também viu o valor da sua fortuna aumentar, ainda que menos que no ano passado. Depois de ter registado um ganho de quase mil milhões de euros em 2016, este ano, a participação da família Amorim na Galp Energia e na Corticeira Amorim valorizou 410 milhões de euros.



Quem também ficou mais rica foi a família Azevedo. As participações detidas nas várias empresas Sonae renderam mais-valias potenciais de 407,4 milhões de euros, num ano em que a Sonae se destacou com um ganho de quase 29% na bolsa portuguesa.



O único grande investidor que perdeu em 2017 foi Manuel Champalimaud. O empresário, que tem vindo a reforçar a sua posição nos CTT, registou uma menos-valia de 41,5 milhões, depois de a empresa de correios ter perdido mais de 45% do seu valor de mercado.

