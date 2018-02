SDC dispara mais de 40%

As acções da SDC estão a disparar mais de 44% depois de ter sido conhecido que a contrapartida oferecida para a cotada ser retirada de bolsa é de 7,12 cêntimos.





SDC Investimentos estão a disparar 44,8% para 6,98 cêntimos. Esta subida acentuada está a ser acompanhada por uma elevada liquidez. Ainda não tinha passado meia hora de negociação e já tinha trocado de mão quase dois milhões de títulos, quando a média diária dos últimos seis meses é inferior a 600 mil acções. A justificar esta subida expressiva está o anúncio da contrapartida que será oferecida aos accionistas para venderem as acções que ainda detém aos maiores accionistas da empresa. O objectivo é retirar a cotada de bolsa.



Os maiores accionistas da SDC Investimentos propõem-se pagar uma contrapartida de 7,12 cêntimos por acção para tirar a empresa de bolsa, no âmbito do pedido de perda de qualidade de sociedade aberta que será discutido em assembleia geral no dia 27 de Fevereiro.





Um valor superior ao preço da OPA lançada pela Investéder, criada por António Castro Henriques (na foto) e Gonçalo Andrade Santos, ambos administradores da SDC, que foi de 2,7 cêntimos por acção, no âmbito da qual assegurou 77% da empresa cotada.

O valor agora oferecido, que tem ainda de ser aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, é "equivalente ao preço médio ponderado das acções da sociedade no mercado Euronext durante o período de seis meses anterior à data da convocatória" da AG.