Terceira sessão de ganhos em Wall Street

As bolsas dos Estados Unidos fecharam em alta pela terceira sessão consecutiva, com o sector financeiro e de grande consumo a liderarem os ganhos.

O Dow Jones Industrial subiu 0,16%, mais 40 pontos, para 24.640,45 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,26% para 2.662,94.

Também o Nasdaq fechou em alta, de 0,45%, para 7.013.

Os três índices fecharam positivos, em sinal contrário ao da abertura. Apesar destas subidas ainda estão 7% abaixo dos níveis registados no mês passado, de recordes, o que o MarketWatch explicar ser ainda um território de correcção.



As acções ligadas à banca foram das principais impulsionadoras das bolsas, com o sector a subir 0,5%. Só a Wells Fargo subiu 2,7%, depois do seu presidente executivo, Timothy Sloan, ter reforçado aos investidores que as medidas da Fed de limitar os seus activos não vão afectar a instituição. Também o Goldman Sachs subiu 0,9%.

Ganhador foi também o sector de grande consumo. A Amazon subiu 2% e a Apple 1%. Isto em vésperas de serem conhecidos os dados referentes à inflação de Janeiro. A taxa será conhecida esta quarta-feira, estando os economistas a apontar para uma descida de 1,8% em Dezembro para 1,7% no mês passado. Também esta quarta-feira serão conhecidos os dados das vendas a retalho.

Rob Haworth, do Wealth Management, citado pela Reuters, diz que a recuperação das perdas iniciais até dão um bom indicador, mas é ainda cedo para começar a falar de regresso do mercado à estabilidade. "Acreditamos que vai continuar volátil por mais algumas sessões", declarou.