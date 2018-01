Wall Street abre ano em alta com dólar em queda e petróleo em máximos

O índice Dow Jones abriu a sessão desta terça-feira, 2 de Janeiro, a primeira de 2018, a ganhar 0,46% para 24.831,79 pontos, seguido pelo Nasdaq Composite a subir 0,48% para 6.936,73 pontos. Também o Standard & Poor's 500 começou a sessão a avançar 0,44% para 2.685,35 pontos.

A contribuir para os ganhos em Wall Street está a desvalorização do dólar contra as principais moedas mundiais, com a divisa americana em mínimos de Setembro, assim como a subida do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Esta manhã, tanto o Brent, que é negociado em Londres, como o West Texas Intermediate (WTI), transaccionado em Nova Iorque, já tocaram em máximos de quase dois anos e meio. Também a apoiar as subidas em Wall Street está a valorização dos preços das "commodities".

Assim, 2018 começa em alta depois de 2017 ter sido o melhor ano em Wall Street desde 2013, desempenho que ficou em grande medida a dever-se ao crescimento da maior economia mundial, aos resultados robustos das principais cotadas americanas e ainda à expectativa do entretanto promulgado plano fiscal de Donald Trump.

O ano passado ficou ainda marcado por três subidas dos juros decretadas pela Reserva Federal dos Estados Unidos, que assim prosseguiu o trilho de normalização da política monetária iniciado com o aumento do custo do dinheiro decidido no final de 2016.





Ao longo desta semana, os investidores estarão atentos à divulgação dos mais recentes dados relacionados com a evolução dos salários em Dezembro e aos indicadores sobre a produção industrial e serviços.