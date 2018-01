Wall Street em alta com Dow Jones e Nasdaq a renovar máximos

A tendência continua. Depois de na sessão desta quinta-feira, os principais índices bolsistas norte-americanos terem estabelecido novos máximos históricos, esta sexta-feira Wall Street seguem na senda dos ganhos.





O Dow Jones abriu a subir 0,16% para 25.114,92 pontos tendo já, neste primeiros minutos de negociação tocado nos 25.148,95 pontos – um novo máximo histórico. Na sessão desta quinta-feira, o valor mais elevado foi de 25.105,96 pontos.





O Nasdaq abriu a valorizar 0,39% para os 7.105,739 pontos, tendo já atingido hoje os 7.111,096 pontos, novamente um patamar onde nunca tinha estado. O valor mais elevado alcançado ontem foi de7.098,046 pontos. O S&P500 sobe 0,16% para 2.728,53 pontos.

Este comportamento tem lugar numa altura em que os investidores conhecem já os dados do emprego mas, e de acordo com a Reuters, estão a olhar para além desses números.





De acordo com os dados revelados esta sexta-feira, 5 de Janeiro, pelo Departamento norte-americano do Trabalho, a taxa de desemprego fixou-se em 4,1%, em Dezembro, pelo terceiro mês consecutivo, o que equivale ao nível mais baixo em quase 18 anos.





Já a criação de postos de trabalho foi de 148 mil, abaixo das estimativas dos economistas consultados pela Bloomberg, que antecipavam um total de 190 mil. No que respeita aos salários, o aumento foi de 2,5% face ao mesmo mês do ano anterior, depois do avanço de 2,4% observado em Novembro.





Chris Zaccarelli, da Advisor Alliance, citado pela Reuters, refere que a criação de postos de trabalho é "de facto um número fraco, surpreendente dado os fortes dados da ADP na quarta-feira". "Contudo, foi apenas um mês. As pessoas geralmente olham para a média dos três meses e frequentemente é uma avaliação melhor".



Entre as cotadas norte-americanas destaque para as tecnologicas, que seguem em alta. A Apple soma 0,56% para 173,995 dólares, o Facebook cresce 0,66% para 185,55 dólares e a Microsoft sobe 0,85% para 87,85 dólares.



(Notícia actualizada às 14:54)