Wall Street em alta na última sessão do ano

Reuters

O Dow Jones segue a somar 0,02% para se fixar nos 24.842,95 pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 0,04% para 2.688,44 pontos. Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite cede terreno, mas muito marginalmente, a recuar 0,02% para 6.949,07 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico têm sido sustentadas pela melhoria da economia mundial, por sólidos resultados empresariais. Só o S&P 500 ganha 20% no acumulado de 2017, ao mesmo tempo que alimenta o nono ano de escalada bolsista global.

As cotadas do sector petrolífero seguem em alta, animadas pela subida dos preços do crude. A Schlumberger avança 0,80%, ao passo que a Exxon e Chevron sobem 0,30%.

Do lado das perdas, a Amazon cede 0,30% depois de o presidente Donald Trump ter deixado a retalhista na berlinda ao apelar aos serviços postais do país para que aumentem os preços dos envios de forma a recuperarem custos.

Também o Goldman Sachs segue a resvalar ligeiramente, pressionado pelo facto de ter dito que os seus lucros do quarto trimestre sofrerão um impacto negativo de cinco mil milhões de dólares devido à nova legislação fiscal e sobretudo devido ao imposto de repatriação.

O volume de negociação continua generalizadamente baixo nesta semana de festividades entre a época natalícia e a passagem de ano.