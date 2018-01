Wall Street em máximos históricos com melhor semana em mais de um ano

O índice Dow Jones encerrou a sessão bolsista desta sexta-feira, 5 de Janeiro, a somar 0,87% para 25.294,50 pontos, seguido pelo Nasdaq Composite a avançar 0,83% para 7.136,56 pontos, e pelo Standard & Poor's 500 a crescer 0,70% para 2.743,15 pontos. Foi um dia de recordes em Wall Street, com estes três índices a atingirem novos máximos de sempre. O Dow Jones tocou nos 25.299,78 pontos, o Nasdaq Composite nos 7.137,042 pontos e o S&P 500 nos 2.743,45 pontos.O optimismo verificado nesta semana permitiu que emWallStreet se tenha registado a maior valorização semanal desde meados de Dezembro de 2016. ODowJones e o S&P 500 alcançaram mesmo o melhor arranque de ano desde 2013.

As principais praças dos Estados Unidos prosseguem assim em 2018 a tendência de fortes ganhos já verificada em 2017, ano em que foram quebrados recordes em diversas ocasiões, com os investidores animados pelas perspectivas em torno da reforma fiscal da administração liderada por Donald Trump que acabou por ser aprovada no Congresso e promulgada já no final do ano.

Os ganhos conseguidos esta sexta-feira aconteceram apesar dos dados económicos pouco favoráveis hoje conhecidos. De acordo com o último relatório do Departamento do Trabalho norte-americano, a criação de emprego desacelerou mais do que o esperado em Dezembro. A que se soma a quebra do emprego no sector do retalho.

Em especial o S&P 500 foi impulsionado pelas maiores cotadas. A Microsoft apreciou 1,24% para 88,19 dólares, a Apple ganhou 1,14% para 175 dólares e a Alphabet valorizou 1,33% para 1.110, 29 dólares.