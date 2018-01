Wall Street no verde com expectativa de aceleramento da economia global

A expectativa reforçada de maior crescimento económico global em 2018 está a impulsionar as principais praças norte-americanas que assim prosseguem a negociar em alta na segunda sessão bolsista deste ano.

O índice Dow Jones abriu a sessão desta quarta-feira, 3 de Janeiro, a somar ligeiros 0,01% para 24.826,79 pontos, acompanhado pelo tecnológico Nasdaq Composite a ganhar 0,24% para 7.023,465 pontos.

Na segunda sessão bolsista de 2018 as principais praças dos Estados Unidos continuam a valorizar, isto depois de ontem os índices Nasdaq Composite e S&P 500 terem registado recordes de fecho, num dia em que as subidas do sector tecnológico impulsionaram. Durante a negociação intradiária de ontem o S&P 500 também estabeleceu um novo máximo de sempre.

Segundo a agência Reuters, são os sinais que apontam para um aceleramento do crescimento económico global que estão a apoiar os ganhos em Wall Street. Em concreto os dados sobre a produção industrial na Europa, cuja actividade acelerou.

Esta quarta-feira, os investidores americanos estarão atentos à divulgação das actas relativas ao encontro de Dezembro da Reserva Federal dos Estados, encontro em que foi decretado o terceiro aumento dos juros de 2017.

Os investidores esperam perceber eventuais sinais sobre a política monetária da Fed para os próximos meses assim como ao impacto da reforma fiscal aprovada no Congresso e promulgada pelo presidente Donald Trump.

Também esta tarde será conhecido um relatório do ISM sobre a produção industrial que os analistas antecipam poder ter recuado ligeiramente de 58,2 pontos em Novembro para 58,1 pontos no mês passado.





Em grande destaque neste início de sessão está a Scana que dispara 23,10% para 47,85 dólares depois de a Dominition Energy ter anunciado a intenção de comprar a totalidade do capital daquela cotada. Em sentido inverso, a Dominition Energy recua 5,02% para 76,25 dólares