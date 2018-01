Wall Street outra vez em valores recorde com atenções voltadas para resultados

O índice Dow Jones abriu a sessão desta terça-feira, 9 de Janeiro, a somar 0,17% para 25.325,03 pontos, seguido pelo tecnológico Nasdaq Composite a ganhar 0,25% para 7.175,168 pontos. Tanto o índice industrial (25.328,40 pontos) como o tecnológico (7.175,706 pontos) já registaram novos recordes neste início de sessão.





O Standard & Poor's 500 acompanha a tendência, tendo iniciado a sessão a valorizar 0,13% para 2.751,34 pontos, tendo tocado nos 2.751,65 pontos, o que também representa um novo máximo de sempre.

Depois de ontem Wall Street ter aliviado face aos fortes ganhos alcançados na semana passada, as principais praças dos Estados Unidos regressaram hoje a terreno positivo.

O que acontece numa altura em que os investidores centram atenções na apresentação de resultados por parte de várias empresas. Destaque para o sector do retalho, em especial a Target, a Kohl’s e a Lulemon Athletica que reportaram aumentos robustos das vendas comparáveis no período natalício reforçando as expectativas dos investidores relativamente aos lucros alcançados no quarto trimestre de 2017.

Também a apoiar o optimismo em Wall Street está a produção industrial na Alemanha que superou as expectativas assim como a valorização do petróleo nos mercados internacionais.

O crude transaccionado em Londres (Brent) superou mesmo os 68 dólares por barril, tocando em máximos de Maio de 2015, o que se justifica pelos cortes à produção petrolífera da OPEP e à expectativa de quebra das reservas dos Estados Unidos.

Esta terça-feira, o Departamento do Trabalho dos EUA vai revelar os dados mais recentes relativos ao mercado laboral.



(Notícia actualizada às 14:47)