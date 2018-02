O início da sessão em Wall Street apontava para mais uma sessão de quedas fortes na bolsa norte-americana. Os índices arrancaram a perder cerca de 2%, depois de na segunda-feira terem sofrido as quedas mais acentuadas desde Agosto de 2011.

Tal como os analistas tinham antecipado, a volatilidade tomou conta da sessão e os índices foram oscilando entre ganhos e perdas, com movimentos bruscos e repentinos. Foi o que marcou o final da sessão, com o "mini-rally" que permitiu anular cerca de metade das desvalorizações da véspera. Depois da queda histórica da véspera, na sessão de hoje os índices conseguiram a maior subida em 15 meses.

O Dow Jones terminou a sessão a subir 2,34% para 24.914,49 pontos. Na véspera tinha perdido 4,1%, num total de mais de 1.100 pontos. Foi a queda em pontos mais elevada de sempre numa só sessão, que colocou na ordem do dia se esta era apenas uma correcção saudável e desejada, ou o início de um "bear market". Hoje o índice avançou 568,74 pontos, o que representa o maior avanço em dois anos.

O comportamento no final da sessão de hoje parece validar a primeira tese, mas os analistas alertam que a volatilidade veio para ficar e as próximas sessões deverão continuar a ser marcadas por movimentos bruscos nos índices.

Ao longo da sessão desta terça-feira o Dow Jones oscilou entre uma queda de 2,33% e uma subida de 2,47%, num intervalo de mais de mil pontos.





Os restantes índices seguiram o mesmo caminho, com o Nasdaq a ganhar 2,13% para 7.115,88 pontos e o S&P500 (+1,74%) a registar mesmo a melhor sessão desde Novembro de 2016 (ontem tinha sofrido a queda mais violenta desde Agosto de 2011).

"Não ficaria surpreendido se assistirmos a volatilidade intra-diária ao longo das próximas duas a três semanas. Dito isto, não é altura para pânicos", afirmou à Reuters JJ Kinahan, analista da TD Ameritrade.

"Penso que o mercado vai recuperar. Provavelmente vamos passar por isso sem pânico .. Ironicamente, apesar de estar pessimista, não estou assim tão pessimista", comentou à CNBC o investidor Carl Icahn.



As empresas do sector tecnológico e produtos de consumo lideraram a recuperação em Wall Street, enquanto os títulos mais defensivos registaram os piores desempenhos. Um sinal que os investidores estão de novo à procura de títulos de maior risco e apostaram hoje nas acções mais castigadas na segunda-feira negra.



A HomeDepot valorizou 4,33%, a Apple disparou 4,18% e Microsoft ganhou 3,78%. Do lado das quedas destacou-se a Exxon (-1,72%).





O "rally" de final de sessão aconteceu já depois do fecho das bolsas europeias, que só esta quarta-feira deverão beneficiar com o sentimento de alívio que se viveu hoje em Wall Street. Está assim caminho aberto para os índices accionistas europeus colocarem ponto final no ciclo de sete sessões seguidas a perder valor.



(notícia actualizada às 21:28 com mais informação)