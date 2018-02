Wall Street regressa a terreno positivo

Os mercados accionistas do outro lado do Atlântico estiveram hoje a negociar em alta, compensando as descidas recentes, impulsionados sobretudo pelos ganhos nos sectores industrial e energético num dia em que os juros das obrigações do Tesouro desceram.

O Dow Jones fechou a sessão desta quinta-feira a subir 0,66%, para se fixar nos 24.962,48 pontos, e o Standard & Poor’s 500 seguiu a mesma tendência, a somar 0,10% para 2.703,96 pontos.

Segundo os especialistas em análise técnica da Bloomberg, o S&P 500 tem uma importante zona de resistência nos 2.750 pontos depois de já ter conseguido recuperar 50% das recentes quedas.

Já para os analistas do Seeking Alpha, o índice poderá chegar aos 3.000 pontos este ano se a confiança dos consumidores norte-americanos continuar a subir e o dólar fraco continuar a sustentar a economia mundial.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite encerrou no vermelho, com uma descida marginal, ao recuar 0,11%, para 7.210,09 pontos.

Depois das ligeiras quedas de terça e quarta-feira (na segunda-feira as bolsas norte-americanas estiveram encerradas em comemoração do nascimento do primeiro presidente do país, George Washington) – devido, respectivamente, à pressão negativa da Walmart e às actas da Fed que apontam para um reforço da normalização da política monetária –, a sessão de hoje foi positiva.

A contribuir para este bom desempenho em Wall Street estiveram essencialmente as cotadas dos sectores industrial e da energia.

Na energia, os títulos ligados ao petróleo tiveram particular evidência positiva, animados pela subida de mais de 1% dos preços do crude em Londres e Nova Iorque – decorrente da diminuição surpresa das reservas norte-americanas desta matéria-prima na semana passada. A categoria de energia do S&P 500 ganhou 1,64%, registando a melhor sessão do último mês.

Além disso, a Chesapeake Energy disparou perto de 20%, com a melhor subida percentual desde Abril de 2016, depois de reportar resultados trimestrais acima do esperado e boas perspectivas para o trimestre em curso.

Nas cotadas do sector industrial, o destaque foi para a Quanta Services – com uma escalada superior a 4%, depois de divulgar contas trimestrais que agradaram ao mercado – e para a United Technologies, que somou mais de 3% após a fabricante de peças para o sector aeronáutico ter anunciado que está a pensar separar algumas áreas de negócio.



O facto de as obrigações do Tesouro a 10 anos terem hoje regressado às quedas, depois de ontem terem disparado para perto de 3%, ajudou também a animar o investimento em acções.