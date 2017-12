Wall Street sob pressão à conta da Apple

O Dow Jones Industrial Averaje (DJIA) fechou a recuar 0,03% para se fixar nos 24.746,21 pontos.

No passado dia 18 de Dezembro, o DJIA ganhava 5.000 pontos no acumulado de 2017, uma valorização nunca antes atingida num só ano. Nessa sessão, terminou a valer 24.792,20 pontos, um ganho de 5.020 pontos desde o início de Janeiro.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 encerrou hoje a ceder 0,11% para 2.680,50 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite registou uma depreciação de 0,34% para 6.936,25 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico estiveram a ser sobretudo penalizadas pela Apple e pelas acções dos fornecedores da empresa da maçã, depois de o Taiwan's Economic Daily, citando fontes não identificadas, ter referido que a tecnológica liderada por Tim Cook irá rever em baixas de cerca de 40% as suas projecções para as vendas do iPhone X no primeiro trimestre de 2018, para 30 milhões de unidades.

A Apple encerrou a cair 2,54% para 170,57 dólares por acção, naquela que foi a sua pior sessão desde Agosto.

Do lado dos ganhos, destaque para as retalhistas, com as empresas ligadas a lojas departamentais nos EUA a ganharem terreno depois de a Mastercard Inc. ter dito que os consumidores norte-americanos gastaram mais de 800 mil milhões de dólares nas compras da época natalícia, mais do que alguma vez visto.

Este incremento nas compras deveu-se essencialmente ao aumento da confiança dos consumidores, ao aumento do emprego e ao facto de os descontos nas lojas terem começado mais cedo.

Também o sector da energia esteve em alta, impulsionado pela subida superior a 2% das cotações do crude de referência dos EUA – o West Texas Intermediate – na bolsa de Nova Iorque, para um máximo de Junho de 2015, devido a uma explosão num oleoduto na Líbia.