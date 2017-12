Wall Street veste-se de vermelho no regresso do Natal

As bolsas dos Estados Unidos estão a cair pela segunda sessão consecutiva, com a Apple em destaque. Os títulos da empresa da maçã desvalorizam 2,5% após corte das estimativas para as encomendas do novo iPhone.

Os principais índices norte-americanos abriram em queda ligeira esta terça-feira, 26 de Dezembro, seguindo assim com sinal vermelho pela segunda sessão consecutiva.

O dia em Wall Street deverá ficar marcado pelo baixo volume de negociação, como é habitual na semana entre o Natal e a passagem de ano, devido à ausência de muitos investidores do mercado.

Nesta altura, o índice industrial Dow Jones cai 0,11% para 24.754,06 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq cede 0,39% para 6.932,68 pontos. Já o S&P500 perde 0,11% para 2.680,33 pontos.



Já na sexta-feira, as bolsas dos Estados Unidos encerraram em baixa ligeira, no final de uma semana em que foi aprovada a reforma fiscal norte-americana e um financiamento provisório dos serviços federais, que evitou uma paralisação do governo.

Na sessão de hoje, estão em destaque os títulos da Apple, que desvalorizam 2,51% para 170,77 dólares, depois de os analistas terem revisto em baixa as estimativas de encomendas do iPhone X para os primeiros três meses de 2018.



Zhang Bin, analista da Sinolink Securities, estima que as remessas do iPhone X se situam em 35 milhões de unidades durante este período - um número inferior ao previsto em 10 milhões – enquanto a consultora JL Warren Capital LLC se mostra ainda mais pessimista fixando as encomendas em 25 milhões de unidades.

Também as acções dos fabricantes de componentes do iPhone - Broadcom, Skyworks Solutions and Qorvo – registam descidas superiores a 3%.