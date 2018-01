Weber espera correcção nos mercados e cautela do BCE a subir juros

O antigo responsável do BCE acredita que o processo de agravamento dos juros na Europa será "suave", de modo a não impulsionar a cotação do euro.

Negócios com Bloomberg 24 de janeiro de 2018 às 08:02

O "chairman" do UBS, Axel Weber, alertou esta quarta-feira em Davos que poderá em breve acontecer uma correcção nos mercados, com destaque para o imobiliário, devido sobretudo ao "forte crescimento do crédito".

"Existem muitos riscos [nos mercados] mas nenhum deles se materializou", disse Weber em entrevista à Bloomberg à margem do Fórum Económico Mundial em Davos. Os activos do sector imobiliário, "depois da crise, estão agora com preços muito, muito elevados", acrescentou.

Axel Weber destaca que a geopolítica ainda representa um grande risco para o mercado.

O antigo membro do conselho do Banco Central Europeu espera que a autoridade monetária da Zona Euro seja "cautelosa" na subida de juros, que deverá ser "suava", de modo a não impulsionar demasiado a cotação do euro.

O gestor adiantou que a inflação na Zona Euro está claramente a aumentar e que mercado vai ter que ajustar as expectativas sobre a evolução da política monetária tendo em conta os próximos dados económicos. Contudo, o BCE não quererá "abanar o barco" pelo que deverá continuar com um "outlook" estável para o mercado.