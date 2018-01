Draghi leva euro aos 1,25 dólares

Os comentários do presidente do Banco Central Europeu levaram o euro a subir mais de 1%, superando a fasquia dos 1,25 dólares. Contudo, os ganhos abrandaram com o responsável a baixar as expectativas quanto à subida dos juros este ano.

Reuters

Graças a um comentário de Mario Draghi, o euro a superou a fasquia dos 1,25 dólares, renovando um máximo de Dezembro de 2014. Uma outra afirmação levou a moeda a abrandar para os actuais 1,24 dólares.



Vamos por partes. Durante a conferência de imprensa, o presidente do Banco Central Europeu (BCE) foi questionado sobre o fortalecimento da moeda única. Draghi afirmou que o banco central não tem objectivos para as taxas de câmbio, o que animou os investidores e deu ganhos à moeda, tendo esta atingido os 1,2537 dólares.



Ainda durante a conversa com os jornalistas, o responsável admitiu a recente volatilidade do euro era uma fonte de incerteza mas não se terá mostrado muito inquieto com esta recente evolução da divisa, segundo a agência Reuters.



Outro dos temas abordados na conferência de imprensa foi os juros. Mario Draghi sublinhou que o BCE não deverá aumentar as taxas de juro em 2018. Em resposta às perguntas dos jornalistas, o presidente da autoridade monetária disse que, "com base nos dados existentes actualmente, vejo muito poucas hipóteses de as taxas de juro serem aumentadas de alguma forma este ano".



Estas palavras abrandaram o crescimento da moeda face ao dólar. O euro sobe agora 0,60% para 1,2482 dólares.



No comunicado inicial, o BCE já tinha deixado claro que espera manter os juros nos actuais níveis "bem para lá do horizonte do programa de compra de activos". "Ainda não podemos cantar vitória", acrescentaria Draghi na conferência de imprensa. A economia está a acelerar, mas os preços e os salários ainda não parecem estar a reagir.



Relativamente ao programa de compra de activos, a autoridade monetária garantiu que as compras mensais até 30 mil milhões de euros vão prolongar-se até Setembro deste ano.