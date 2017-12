Avaliação bancária volta a subir em Novembro

O valor a que os bancos avaliam as casas, no âmbito dos contratos de crédito à habitação, renovou novos máximos de 2011. O valor médio de avaliação bancária subiu três euros para 1.144 euros, em Novembro, avança o Instituto Nacional de Estatística (INE).



Trata-se de um aumento de 0,3% em relação ao registado no mês anterior e de 4,9% face ao mesmo mês do ano anterior. "Em relação a Outubro, o valor médio de avaliação aumentou dois euros em Novembro, tanto para apartamentos como para moradias, atingindo, respectivamente, 1.194 euros por metro quadrado e 1.064 euros por metro quadrado", acrescenta o INE.



Em termos regionais, as maiores subidas foram protagonizadas pela Região Autónoma dos Açores (1,9%) e pelo Centro (0,9%). Já a região do Alentejo (-0,7%) e do Algarve (-0,2%) foram as únicas que registaram descidas



Os dados revelados pelo INE mostram que se mantém a tendência de crescimento da avaliação bancária, que reflecte o bom momento que vive o sector imobiliário em Portugal, com um crescimento acentuado nos preços e no volume de vendas.



O crescimento deste indicador coincide também com um período de forte recuperação do crédito para comprar casa, com as novas operações de crédito à habitação em máximos de 2010.