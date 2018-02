Recomendações do Banco de Portugal dão margem para descida dos "spreads"

mais votado

Há 3 horas

"A Caixa está atenta ao mercado e ajusta o preço para que a sua oferta continue competitiva"



Já não era sem tempo!



Mas a Caixa, no mundo de hoje

já é mais do que crédito à habitação,

e no mundo de amanhã, tenderá a sê-lo ainda muito mais.

Lembrem-se do que se dizia ainda há dias no Banking Summit

em defesa de uma relação de Life Coaching com os Clientes:

A Caixa, dada a capilaridade da sua rede de vendas,

dada a relação personalizada com a maioria dos Portugueses,

estará em excelentes condições

para encabeçar e concretizar em Portugal o conceito do Life coaching,

e contribuir para que fraco prestígio atual da banca junto do Povo Português

(segundo o Observatório da U.Católica),

se inverta decisivamente num sentido que sirva os Portugueses e a própria Caixa.

A “velha Caixa” precisa de se transformar numa “nova Caixa”,

não se atrasando em relação à concorrência nacional e internacional,

nos domínios em que a enfrenta.

E que assim seja em todas as frentes.