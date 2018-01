5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O ministro das Finanças de Portugal, Mário Centeno, estreia-se esta segunda-feira, 22 de Janeiro, na liderança de uma reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro – Eurogrupo.

Neste encontro, será discutido o resgate da Grécia e poderá ainda ser criada uma 'shortlist' de candidatos para substituir Vítor Constâncio na vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE).

FMI actualiza estimativas para a economia

Na véspera do arranque do Fórum de Davos, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga uma actualização do seu outlook económico mundial, com as novas previsões para a economia.

Na última actualização, o organismo liderado por Christine Lagarde melhorou as suas projecções, apontando para uma sólida recuperação da economia global.

Banco do Japão inicia reunião de dois dias

O Banco do Japão inicia a sua reunião de política monetária de dois dias, que terminará na terça-feira com o anúncio das decisões do banco central. A autoridade liderada por Haruhiko Kuroda deverá manter as suas estimativas positivas para a evolução dos preços, sinalizando um progresso lento, mas estável, em direcção à meta de inflação.

Na última reunião, que terminou a 21 de Dezembro, o Banco do Japão decidiu manter a taxa de juro de referência em -0,1% e as compras de activos "mais ou menos no nível actual" de 80 biliões de ienes por ano, com o objectivo de estimular a economia e tentar atingir a meta de inflação de 2%.

Prossegue apresentação de resultados das empresas





A divulgação dos resultados trimestrais das empresas, deste e do outro lado do Atlântico, continua na agenda dos investidores esta semana.

Hoje será a vez de conhecer os números do UBS e do Netflix.

Petróleo regressa aos ganhos?

A evolução do preço do petróleo está no radar dos investidores, depois de a matéria-prima ter completado, na sexta-feira, a primeira semana de perdas desde meados de Dezembro.

O petróleo foi penalizado pelo aumento da produção norte-americana para 9,75 milhões de barris por dia e pelo relatório mensal da OPEP onde o cartel reviu em alta as estimativas para o crescimento da oferta dos produtores rivais – isto após os preços da matéria-prima terem atingido máximos de mais de três anos nos mercados internacionais nos últimos dias.

Além disso, a Agência Internacional de Energia antecipou que a produção de petróleo dos Estados Unidos vai atingir este ano um máximo desde 1970 e superar a da Arábia Saudita, que é actualmente o segundo maior produtor mundial.