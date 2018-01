5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O BPI é o primeiro da praça nacional a reportar as contas de 2017. O banco controlado pelos espanhóis do CaixaBank divulga assim os resultados neste segundo dia da semana, seguindo-se a Navigator na quinta-feira da próxima semana.





Nos Estados Unidos, esta será a semana de grandes tecnológicas se confessarem ao mercado. Com efeito, as empresas da área tecnológica estarão em força na divulgação das suas contas, nomeadamente a Apple, Amazon, Alphabet (casa-mãe da Google), Microsoft e Facebook.

Trump faz discurso do Estado da União

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz o seu discurso do Estado da União, no Congresso, esperando-se que apresenta a agenda da sua Administração para este ano.





Historicamente, a reacção das bolsas norte-americanas ao Estado da União tem sido mista. Em média, o S&P 500 tem recuado 0,05% no dia seguinte, se recuarmos até 1965 – quando Lyndon Johnson fez o primeiro discurso do Estado da União transmitido em directo na televisão.



Mas Trump não é um presidente típico, recorda a Reuters. No dia 1 de Março do ano passado, logo a seguir ao seu discurso perante o Congresso – não se chama Estado da União no primeiro ano de uma presidência e Trump tinha tomado posse a 20 de Janeiro –, o S&P 500 avançou 1,37%, naquela que foi a sua segunda maior subida após estes eventos [a maior foi de 1,51%, depois da mensagem de 29 de Janeiro de 1991 de George W. Bush.





Carney testemunha perante Parlamento britânico

O presidente do Banco de Inglaterra irá dar o seu testemunho, esta terça-feira, na Comissão dos Assuntos Económicos do Parlamento.





Mark Carney deverá falar sobre as condições financeiras no país, num momento em que a libra continua a ser condicionada pela incerteza em torno do Brexit.





INE divulga dados do emprego

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga, esta terça-feira, as estimativas mensais de emprego e desemprego em Dezembro; os índices de produção industrial em Dezembro; o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas no comércio a retalho em Dezembro; e os inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores em Janeiro.





Da Zona Euro teremos dois dados: o PIB no quarto trimestre [anterior: 2,6%; estimativas: 2,7%] e a confiança dos consumidores em Janeiro.



Ainda na Europa, destaque para a inflação na Alemanha, para o PIB em França e para a confiança dos consumidores em Itália. Nos EUA, serão apresentados os valores da confiança dos consumidores norte-americanos.





Yves Mersch fala em Frankfurt

Yves Mersch, membro do conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE), discursa hoje em Frankfurt. Os mercados estão atentos, numa altura em que se observa alguma divergência no BCE sobre o fim do programa de compra de activos em Setembro.





Ontem, depois de o governador do banco central da Holanda ter defendido que o programa de compra de activos do BCE tem de terminar "o mais rapidamente possível", o economista-chefe da autoridade monetária do euro veio colocar água na fervura. Para Peter Praet, o BCE está ainda "a alguma distância" de cumprir os três critérios que permitem concluir que o programa de compra de activos atingiu os objectivos.