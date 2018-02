5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira os investidores estarão especialmente atentos aos resultados da CGD, CaixaBank e Deutsche Bank. Também os dados do desemprego nos Estados Unidos e a evolução dos preços do petróleo vão estar no radar dos mercados.

Resultados da CGD, CaixaBank e Deutsche Bank em destaque

Hoje, na Europa, a banca está em destaque na apresentação de contas. Serão divulgados os resultados da Caixa Geral de Depósitos, do espanhol CaixaBank (que detém o BPI) e do alemão Deutsche Bank.





Nos EUA, o destaque continua nas tecnologias, depois de ontem terem sido divulgadas as contas trimestrais (e anuais) da Apple, Amazon e Alphabet (casa-mãe da Google). As tecnológicas reportaram os seus resultados após o fecho das bolsas norte-americanas, pelo que Wall Street, em especial o índice tecnológico Nasdaq, estará hoje a reagir aos números que foram apresentados.





BCP volta a cair. BPI sobe a sua avaliação mas corta recomendação

O BCP voltou ontem a ser a cotada que mais penalizou o desempenho do PSI-20. O banco liderado por Nuno Amado perdeu 3,69% para 0,3102 euros (maior queda desde 11 de Setembro do ano passado), numa altura em que continua a ajustar face aos fortes ganhos acumulados nas primeiras semanas de 2018.





Esta queda aconteceu no mesmo dia em que o BPI subiu a avaliação das acções do BCP, com o novo preço-alvo a incorporar um potencial de valorização de 8%. No entanto, a recomendação para as acções do BCP foi revista em baixa, de "comprar" para "underperform", dado verificar-se um limitado potencial de subida.





Desemprego nos EUA em mínimos de 17 anos

A taxa de desemprego nos EUA deverá ter permanecido em mínimos de quase 17 anos, nos 4,1%, em Janeiro. A maior economia do mundo deverá dar sinais de que o mercado laboral continua a recuperar, com o número de novos postos de trabalho a aumentar no primeiro mês do ano.