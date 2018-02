5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O presidente do Banco Central Europeu vai esta segunda-feira ao Parlamento Europeu. Mario Draghi apresenta o relatório anual aos eurodeputados. O programa de compra de activos da instituição e a redução de estímulos por parte da entidade deverão ser os temas principais de debate. O banco central manteve, este mês, a sua política de estímulos inalterada, sendo que persiste a dúvida quando vai terminar o programa de compra de activos, sendo que o actual está em vigor até Setembro.





Isabel dos Santos na inauguração da fábrica da Efacec

A Efacec inaugura esta segunda-feira a nova unidade industrial de mobilidade eléctrica, que foi construída no complexo fabril do grupo português na Maia. Este projecto resulta de um investimento da ordem dos 2,5 milhões de euros, que vai permitir aumentar a capacidade anual de produção de carregadores rápidos e ultrarrápidos (15 minutos para 300 quilómetros) para veículos eléctricos. O evento contará com a presença de Isabel dos Santos, que controla a Efacec, sendo que a empresária angolana poderá aproveitar para fazer comentários sobre os outros investimentos que tem em Portugal, com destaque para a Galp Energia e Nos.





Pressão nas acções e obrigações

O arranque de ano foi muito positivo para os mercados accionistas em todo o mundo, mas a última semana foi de perdas pesadas, com Wall Street a sofrer a queda mais forte desde que Donald Trump é presidente e o PSI-20 a cair mais de 4%, na desvalorização mais acentuada desde Setembro de 2016. Este desempenho negativo teve como principal motivo a forte subida nas "yields" das obrigações soberanas, com o juro da dívida dos EUA a 10 anos a subir mais de 20 pontos base para máximos de 2014, perante a expectativa de subida da inflação e das taxas de juro da Fed. O comportamento dos mercados esta segunda-feira será importante para perceber se as bolsas estão apenas a corrigir ou a entrar num período mais pronunciado de desvalorizações.





ados económicos na Europa





A divulgação de dados económicos será determinante para definir o rumo dos mercados accionistas e esta segunda-feira serão publicados alguns indicadores relevantes. Será conhecida a evolução do sector dos serviços em diversas geografias (China, Zona Euro, Reino Unido e Estados Unidos). Na Europa será divulgada também a evolução das vendas a retalho de Dezembro.





Mexidas na estrutura accionista do BCP e CTT

Após o final da sessão da última sexta-feira, duas cotadas portuguesas revelaram alterações no lote de accionistas com participações qualificadas no seu capital. Os CTT anunciaram que o Goldman Sachs voltou a deter uma posição acima de 2% no capital da empresa de correios (o reforço foi de 1,52% para 2,04%). Já o BCP revelou um movimento inverso, com a BlackRock a reduzir a posição no capital do maior banco privado português de 2,99% para 2,84%.