5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Bolsas europeias contagiadas pela forte queda em Wall S treet

Já depois do fecho da sessão bolsista de segunda-feira na Europa, as praças norte-americanas viveram momentos de forte agitação, com o Dow Jones a afundar mais de 800 pontos em apenas 15 minutos. No fecho da sessão o índice caiu mais de 1000 pontos (maior queda em pontos de sempre num só dia), o que corresponde a uma desvalorização superior a 4% (a maior em termos percentuais desde 2011). Os investidores estão assustados com as perspectivas e subida da inflação e aumentos mais agressivos nas taxas de juro da Fed, sendo que a questão está agora em saber se esta á uma saudável correcção das bolsas ou o início de um período mais prolongado. O que parece certo é que as bolsas asiáticas e europeias vão esta terça-feira sofrer com o que aconteceu ontem em Wall Street.

Bitcoin continua a afundar?

Nas criptomoedas as quedas têm sido ainda mais intensas do que nos mercados accionistas. Ontem a bitcoin afundou cerca de 20% para mínimos de 12 semanas, para negociar já abaixo dos 7.000 dólares. Além dos investidores estarem a fugir de activos mais arriscados, as criptomoedas estão a ser penalizadas pelos anúncios de vários bancos, que proibiram os seus clientes de transaccionar os títulos com recurso a crédito. Além disso, o presidente do BCE juntou-se ontem aos que alertam face ao elevado risco das moedas digitais.