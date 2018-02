5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Navigator vai dar hoje o pontapé de saída na época de apresentação de resultados do quarto trimestre das cotadas do PSI-20. Os números serão conhecidos antes da abertura da sessão e, de acordo com as previsões do CaixaBI a ex-Portucel deverá anunciar que registou lucros de 203 milhões de euros, o que representa uma quebra de 7% face ao exercício de 2016, com a cotada a ser penalizada pelos incêndios de Outubro. As receitas anuais terão aumentado para 1.631,7 milhões de euros e o EBITDA terá crescido para 407,8 milhões de euros.





O Banco de Inglaterra deverá deixar as suas taxas de juro inalteradas esta quinta-feira. O governador da entidade, Mark Carney, deverá manter a taxa directora em 0,5% e publicar previsões actualizadas para a economia e para a inflação no Reino Unido. Na conferência de imprensa, Carney deverá ser questionado sobre o Brexit e o impacto na economia britânica.





Aumentam todos os dias os alertas contra as criptomoedas, com vários responsáveis a avisarem os investidores contra o perigo das moedas digitais. Ontem foi a vez do presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, que comparou as criptomoedas como a bitcoin a um esquema ponzi. Antes o Goldman Sachs tinha considerado ser muito provável que a maioria das moedas digitais não sobreviva e na terça-feira Nouriel Roubini tinha afirmado "que qualquer valor acima de zero é caro para a bitcoin". Hoje será a vez de Yves Mersch, do BCE, falar sobre o tema numa conferência em Londres.





A maioria das grandes tecnológicas norte-americanas já apresentou os resultados do quarto trimestre. Mas nem todas, pois os números do Twitter só serão anunciados esta quinta-feira, antes da abertura da sessão em Wall Street. Os investidores estão com espectativas positivas, já que as acções fecharam esta quarta-feira a valorizar mais de 6%. Os analistas aguardam lucros de 102,35 milhões de dólares, com receitas de 686,4 milhões de dólares e um total de 2 milhões de utilizadores activos.



China publica dados do comércio



Num dia fraco na divulgação de indicadores económicos, ganham destaque os dados do comércio na China em Janeiro, que são olhados sempre com atenção para avaliar a evolução da segunda maior economia do mundo. Os analistas esperam que as importações tenham aumentado 11,2% em termos homólogos, com as exportações a registarem uma taxa de crescimento ligeiramente superior (11,3%).