5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Nuno Amado vai apresentar, esta quarta-feira, depois do fecho da bolsa portuguesa os resultados do Millennium bcp referentes a 2017. Nuno Amado fecha assim as contas do seu mandato, antes de o ver renovado na assembleia-geral electiva deste ano. O BPI já disse que aguardava uma evolução positiva do BCP no quarto trimestre, período em que deverá ter lucrado 40 milhões. Há um ano, quando a banca estava, em boa parte, no vermelho, o BCP apresentou resultados positivos de 23,9 milhões de euros, depois de ter registado imparidades de imparidades de crédito de 1.116,9 milhões de euros.





Alguma da volatilidade das últimas sessões nos mercados, em particular nos Estados Unidos, tem sido justificada pelas perspectivas sobre a inflação de Janeiro nos EUA, cuja taxa vai ser revelada esta quarta-feira. Os investidores esperam para ver a evolução dos preços ao consumidores, na medida em que com isso poderão avaliar o ritmo de agravamento das taxas de juro dos principais bancos centrais, nomeadamente da Fed, já com novo presidente. O relatório será publicado pelas 13:30 (antes da abertura da sessão em Wall Street), com os economistas a apontaram para uma descida da taxa de 2,1% em Dezembro para 1,9% no mês passado, ainda que, segundo a Reuters, a taxa ajustada de sazonalidade numa base mensal possa subir 0,3% em Janeiro, depois de ter subido 0,1% em Dezembro. Já as vendas a retalho deverão subir 0,2% em Janeiro, depois de uma subida de 0,4% no mês anterior. Os analistas consultados pela Bloomberg assinalam que qualquer pequeno desvio face ao estimado poderá ser motivo para mais volatilidade e movimentos bruscos e negativos nas acções.





Os maiores investidores norte-americanos e gestores de fundos, como Warren Buffet, George Soros, David Einhorn ou Carl Icahn, revelam esta quarta-feira as suas apostas para os mercado, na medida em que é neste dia que entregam à SEC o designado 13-F, onde revelam ainda tendências de mercados e onde estão expostos. Relatórios muito seguidos por todo o mercado. No dia em que em termos de apresentação de resultados, os olhos voltam-se para a Cisco, estando o mercado a aguardar uma queda nos lucros do segundo trimestre devido à reforma fiscal nos Estados Unidos. Mas é também dia de seguir a Apple, depois da reunião com accionistas que realizou na terça-feira, onde descartou dividendo extraordinário com o dinheiro que fez entrar nas suas contas nos Estados Unidos e onde Tim Cook admitiu que a sua sucessão é algo que ocupa o seu tempo.