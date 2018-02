5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Os investidores deverão reagir ao facto de a AdC ter colocado a compra da Media Capital por parte de Altice em investigação aprofundada, bem como de o grupo BPI ter encaixado mais de 200 milhões de euros com a venda da posição que detinha na Viacer, que controla a Super Bock. Ao final do dia vão conhecer os resultados da Semapa.

Semapa divulga resultados

Os investidores terão de esperar até ao fecho do mercado para conhecerem os números de 2017 da Semapa. O banco de investimento Axia estima que a empresa tenha fechado o ano com receitas de 2,17 mil milhões de euros, mais 4,6% do que no ano anterior, e com um resultado líquido de 101 milhões de euros, o que corresponde a uma queda homóloga de 12%. Esta quebra dos lucros está relacionada com o facto de já não se prever benefícios fiscais, como os observados em 2016.

A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu abrir uma investigação aprofundada à aquisição do grupo Media Capital pela Altice, dona da Meo. Uma decisão que poderá influenciar a evolução das acções na sessão desta sexta-feira, 16 de Fevereiro, já que só foi conhecida após o fecho do mercado.



Bitcoin sobe 70% em duas semanas

A bitcoin tem estado a recuperar das fortes perdas registadas em Janeiro. Na última sessão superou os 10 mil dólares, depois de ter disparado 70% em duas semanas. Depois das quedas abruptas provocadas essencialmente pelos alertas deixados por responsáveis de governos, bancos e bancos centrais mundiais, as criptomoedas voltam a brilhar, numa altura em que a questão sobre uma bolha ainda não está respondida.



O BPI decidiu vender a posição que detinha na Viacer, que controla a Super Bock, ao grupo Violas, que fica accionista maioritário da cervejeira. A operação gerou um encaixe de 233 milhões de euros. O grupo Violas, liderado por Manuel Violas, ficará assim com mais de 70% da empresa que controla a Super Bock, com 56% do seu capital.





Esta sexta-feira, será divulgado o índice de confiança dos consumidores dos EUA, um indicador que poderá dar mais alguns sinais sobre a economia. Recorde-se que os indicadores económicos dos EUA têm provocado oscilações significativas nas bolsas, especialmente os que acentuam, ou aliviam, a percepção de que a Reserva Federal (Fed) americana poderá acelerar o ritmo de subida de juros no país.