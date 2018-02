5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A semana arranca com as bolsas norte-americanas encerradas e a Semapa a reagir aos resultados de 2017 que anunciou na sexta-feira. Na Europa as atenções estão centradas na escolha para substituir Vítor Constâncio no BCE.

Semapa reage a resultados

As acções da Semapa vão estar esta segunda-feira a reagir aos resultados que anunciou após o fecho da sessão de sexta-feira. A holding que controla a Navigator fechou 2017 com um resultado líquido atribuível aos accionistas de 124,1 milhões de euros, o que representa um crescimento de 8% face a 2016. As receitas aumentaram 4,3% para 2.164,7 milhões de euros. O banco de investimento Axia estimava que a empresa tivesse fechado o ano com receitas de 2,17 mil milhões de euros e um resultado líquido de 101 milhões de euros.

Rio mostra programa de reformas a Marcelo

Depois de ter assumido a liderança do PSD no congresso do fim-de-semana, Rui Rio entrega esta tarde ao Presidente da República um programa de reformas para superar os bloqueios do país e pôr Portugal a crescer com maior robustez. No 37.º Congresso do partido, Rio elencou um conjunto de áreas prioritárias: educação, saúde, Segurança Social, justiça, sistema político, descentralização e reforma do Estado. Para fazer reformas nas últimas cinco, o presidente social-democrata defendeu serem necessários entendimentos alargados. E mostrou-se disponível para esse diálogo, embora deixando já de parte qualquer possibilidade de acordo de bloco central.





No Eurogrupo, agora presidido por Mário Centeno, vai ser votado o nome para a vice-presidência do BCE, o substituto de Vítor Constâncio. Os ministros da Zona Euro têm a escolha nas suas mãos. O espanhol Luís de Guindos disputa o lugar com o irlandês Philip Lane. O Parlamento Europeu considerou o governador do banco central da Irlanda como o candidato "mais convincente". Na reunião do Eurogrupo também estará em cima da mesa o ponto de situação da Grécia e o aprofundamento da União Monetária.







O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) divulga a síntese económica de conjuntura referente a Janeiro, que fornece tendências para a evolução da economia, como as tendências ao nível da procura, produção, rendimentos e preços. E é divulgado, ainda, o índice de preços na produção industrial.









As bolsas dos Estados Unidos da América estão esta segunda-feira encerradas. Comemora-se o aniversário do primeiro presidente do país, George Washington. Nasceu a 22 de Fevereiro, mas as bolsas assinalam a efeméride na segunda. A pausa em Wall Street surge depois de na semana passada os índices das bolsas norte-americanas terem registado uma forte recuperação, com o S&P500 a conseguir a maior subida em cinco anos.