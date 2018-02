5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira estará em destaque, por cá, a apresentação dos resultados anuais da Galp. No plano político, António Costa recebe Rui Rio e o SPD alemão começa a votar a proposta de coligação com a CDU de Merkel.

Resultados da Galp e estratégia futura em foco

A Galp Energia apresenta os resultados do ano 2017. O CaixaBI antecipa um crescimento dos lucros anuais de 25%, para 608 milhões de euros e de 55,8% no quarto trimestre para 188 milhões de euros. A empresa já divulgou os dados preliminares de vendas e produção, tendo atingido pela primeira vez uma marca de 100 mil barris de produção por dia.



A Galp divulga também hoje aos investidores o seu plano estratégico para os próximos anos. O BPI já antecipou que a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva poderá até anunciar uma melhoria na política de dividendos.





Reabertura das bolsas em Wall Street

Os mercados accionistas norte-americanos regressam esta terça-feira à negociação, depois de ontem terem estado encerrados em comemoração do nascimento do primeiro presidente do país, George Washington.



Na semana passada, Wall Street teve a melhor semana em cinco anos depois de na semana precedente ter vivido quedas bastante fortes, sobretudo devido aos receios relacionados com o aumento da inflação.



INE divulga previsões agrícolas

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística divulga as previsões agrícolas. Ainda na Europa, teremos os dados relativos à confiança dos investidores alemães.



Do lado empresarial, o destaque vai para a apresentação de contas do banco britânico HSBC.





António Costa recebe Rui Rio às 12:00

O primeiro-ministro e o novo líder do PSD vão reunir-se já esta terça-feira. O encontro está marcado para as 12:00, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.



Rui Rio encontrou-se esta segunda-feira com o Presidente da República. E depois de se reunir com Marcelo Rebelo de Sousa pela primeira vez enquanto líder do PSD, Rio justificou a não apresentação de propostas com o facto de ser presidente do partido apenas desde domingo. Rio mostrou-se disponível para dialogar com "todos" os partidos.





SPD vota proposta de coligação com a CDU de Merkel

Os sociais-democratas alemães (SPD) abrem hoje um período de duas semanas para os seus membros votarem a proposta de pacto de coligação governamental com a CDU de chanceler Angela Merkel.



Há uma semana, o líder do SPD, Martin Schulz, saiu de funções com efeitos imediatos. A sucessão, que Schulz aponta para a líder parlamentar Andrea Nahles, deverá ser decidida em Abril.