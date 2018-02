5 coisas que precisa de saber para começar o dia

EDPR, Corticeira e Media Capital reportam resultados

A EDP Renováveis e a Corticeira Amorim apresentam os resultados anuais esta terça-feira antes da abertura da bolsa nacional, ao passo que a Media Capital o fará após o fecho da praça lisboeta.



Os analistas do BPI estimavam que a Corticeira Amorim registasse lucros de 16 milhões de euros no quarto trimestre. A empresa anunciou lucros trimestrais de 16,6 milhões.

Já os lucros da EDP Renováveis quase quintuplicaram face a 2016, com os lucros a ascenderem a 276 milhões de euros.



A EDP Renováveis anunciou ontem ter celebrado mais um contrato para venda de energia produzida num dos seus parques nos Estados Unidos, tendo já atingido 82% do objectivo que tinha definido para o período entre 2016 e 2020.





Powell discursa e há "Dueto da Fed"

Jerome Powell realiza esta terça-feira o seu primeiro discurso enquanto presidente da Reserva Federal dos EUA. Powell testemunha no Congresso sobre o relatório semi-anual de política monetária e sobre o estado da economia. As suas palavras serão seguidas com atenção pelos investidores, que procuram perceber se o responsável vai subir juros mais rápido do que é esperado pelo mercado.



Teremos também hoje um "Dueto da Fed": a Brookings Institution promove uma conversa entre Janet Yellen e Ben Bernanke, ex-presidentes do banco central.





Apple e Amazon na corrida ao bilião de dólares

As bolsas de Wall Street terminaram ontem em alta e a ajudar ao bom desempenho estiveram as tecnológicas, com especial destaque para a Apple, que fechou a ganhar 1,98% para 178,97 dólares, depois de na negociação intradiária ter chegado a valer 179,39 dólares – muito perto do seu máximo histórico de 180,10 dólares.



A tecnológica liderada por Tim Cook encerrou assim com uma capitalização bolsista de 908,10 mil milhões de dólares – estando novamente a ser referida como podendo ascender em breve à categoria de "trillion-dollar baby" [quando o valor de mercado a chegar ao bilião de dólares]. Neste momento, a grande questão é quem chegará primeiro a esse patamar do bilião de dólares de capitalização bolsista: a Apple ou a Amazon - sendo que a retalhista online encerrou hoje a valorizar 1,46% para 1.521,95 dólares, tendo a meio do dia atingido um novo máximo de sempre nos 1.522,84 dólares [com o 'market cap' nos 736,79 mil milhões de dólares.





INE divulga inquéritos de conjuntura

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística divulga os inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores relativos a Fevereiro.



No resto da Europa, destaque para a inflação na Alemanha e para a confiança económica na Zona Euro.



Nos Estados Unidos serão apresentados os dados relativos às encomendas de bens duradouros, ao comércio internacional e à confiança dos consumidores.





Fundo soberano da Noruega apresenta relatório anual

O fundo de riqueza soberana da Noruega, no valor de 1 bilião de dólares, apresenta o seu relatório anual e a lista completa de todos os activos de que é titular.

O Norges Bank, o banco central que gere o fundo soberano norueguês - o maior do género no mundo -, tem presença no capital accionista de várias cotadas portuguesas, como o BCP, EDP e CTT.