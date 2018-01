Na semana em que os principais líderes mundiais se reúnem em Davos no Fórum Económico Mundial, Mario Draghi deverá tentar travar a subida do euro, na conferência de imprensa após a reunião do BCE.

Segunda-feira Centeno preside primeira reunião do Eurogrupo

Mário Centeno estreia-se esta segunda-feira como líder de uma reunião de ministros das Finanças do euro. No Eurogrupo será discutido o resgate da Grécia e poderá ainda ser criada uma 'shortlist' de candidatos para substituir Vítor Constâncio como vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE).



Segunda-feira FMI actualiza outlook para a economia

Um dia antes de arrancar o Fórum de Davos, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga o seu outlook económico mundial, com as novas previsões para a economia. A instituição liderada por Christine Lagarde, na última actualização do relatório, melhorou as suas previsões e apontou para uma sólida recuperação da economia global.





Terça-feira Lançamento do fórum de Davos

O Fórum Económico Mundial abre em Davos, na Suíça. Tal como já é habitual, o encontro reúne os principais líderes mundiais. Personalidades como o presidente dos EUA, Donald Trump, a chanceler alemã, Angela Merkel, ou a primeira-ministra britânica, Theresa May, marcam presença em Davos. O primeiro-misnistro António Costa e o ministro das Finanças Mário Centeno também participam no evento.







Quarta-feira Inquérito aos bancos sobre o crédito

O Banco de Portugal publica os resultados do inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito. Este questionário deverá indicar a apetência dos bancos para conceder novos empréstimos, num momento em que o crédito à habitação e o crédito ao consumo continuam a aumentar.



Quinta-feira Draghi mantém juros e tenta travar subida do euro





Depois de várias notícias em torno do fim do programa de compra de activos do BCE, Mario Draghi deverá aproveitar conferência de imprensa para tranquilizar os investidores. Espera-se que o presidente do BCE tente limitar os ganhos do euro - a divisa europeia atingiu máximos de três anos na semana passada - e dê mais detalhes sobre os estímulos na região. Já a taxa de juros deverá permanecer inalterada em zero

Sexta-feira PIB dos EUA mantém ritmo de retoma

A economia dos EUA deverá ter crescido 3% no último trimestre do ano, confirmando o bom momento vivido pela economia norte-americana. A subida do PIB tem sido sustentada pelo aumento do consumo e pelo maior investimento na região. também as encomendas de bens duradouros deverão ter registado uma evolução positiva.







Sexta-feira Trump discursa no último dia em Davos

O presidente dos EUA vai discursar no último dia do Fórum Económico Mundial. Donald Trump deverá voltar a promover um discurso centrado na mensagem "América Primeiro" e nas suas relações internacionais. O governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, a directora-geral do FMI e outros membros de bancos centrais discursam no encerramento do evento.



Sexta-feira Fitch avalia dívida de França

A dívida de França poderá ser reavaliada pela agência de "rating" Fitch. A entidade tem ainda agendada uma possível actualização da avaliação da dívida austríaca.