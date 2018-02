Alegado criador da bitcoin acusado de fraude no valor de 5 mil milhões de dólares

Craig Wright, que admitiu ser o criador da bitcoin, está a ser acusado pela família de Dave Kleiman de ter cometido fraude no valor de cinco mil milhões de dólares em criptomoedas. No âmbito do processo, a família pede outros cinco mil milhões.

Em 2016, Craig Wright anunciou publicamente ser o criador da bitcoin, tendo para o efeito usado um pseudónimo: Satoshi ‎Nakamoto. Agora, Wright está a ser acusado de ter cometido fraude com criptomoedas no valor de cinco mil milhões de dólares, mais de quatro mil milhões de euros, de acordo com a Bloomberg e a CNBC.



Wright, alegadamente, tinha um esquema em que usou contratos e assinaturas falsas para reivindicar bitcoin do colega Dave Kleiman, que morreu em 2013, segundo a Bloomberg, que cita o processo instaurado pelo irmão de Kleiman, num tribunal norte-americano.



Além disso, a família considera ainda que deve ser a proprietária de direitos sobre mais de um milhões de bitcoin e tecnologia de blockchain (inerente às bitcoin) que foi desenvolvida por Dave Kleiman durante a sua vida. A família acredita que estes activos superam a fasquia dos cinco mil milhões de dólares.



Os advogados da família, citados pela agência, afirmam que "Craig [Wright] forjou uma série de contratos em que, alegadamente, Dave [Kleiman] transferia activos para Craig e/ou companhias controladas por ele".



No processo apresentado pelos familiares de Dave Kleiman é ainda alegado que o empreendedor violou os dever que tinha para com Kleiman, tendo enriquecido de forma injustificada e à custa do colega de trabalho.



Consta ainda no processo que Wright e Kleiman formaram a W&K Info Defense Research, em 2011, uma empresa que estava focada em cibersegurança. Anteriormente, os dois já tinham trabalhado juntos no desenvolvimento da bitcoin e tinham muitas operações de mineração, de acordo com a Bloomberg.