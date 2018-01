Atraso na transposição da DMIF vale processo de Bruxelas

mais votado

É esta a dinamização do Mercado de Capitais ?

Há 7 horas

É esta a confiança que se transmite aos investidores nacionais/internacionais com tais exemplos?

É o exemplo que se dá de rigor e rapidez, numa atividade cujo funcionamento se baseia no rigor, e onde a rapidez é tudo?

Senhoras e Senhores:

O País está numa situação perfeitamente dramática em termos de Taxa de Poupança!

Está com uma relação dívida pública/ PIB superior ao valor aquando da bancarrota no tempo do D. Carlos!

Segundo Rogoff, para evitar prejudicar o crescimento económico, precisamos de reduzir o peso da dívida pública para valor inferior a 90 % do PIB;

Para não deixarmos aos nossos filhos um património em capital fixo inferior ao que recebemos dos nossos pais, temos de poupar mais, para podermos investir mais.

Seria inumano forçar os Portugueses a fazê-lo por via de mais impostos.

O único caminho é estimulá-los, dando-lhes maiores prémios.

E um Mercado de Capitais “a sério”, e uma indústria de Gestão de Ativos criativa e devidamente orientada - poderiam ajudar muito !