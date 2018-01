Japonesa Coincheck confirma desaparecimento de 400 milhões em criptomoeda

A Bloomberg adianta que depois de várias horas de especulação, na sexta-feira, a empresa japonesa confirmou que as criptomoedas foram retiradas "ilegalmente" da plataforma de negociação, e garantiu estar a trabalhar para assegurar a segurança dos activos dos clientes.

Na sexta-feira, a Coincheck suspendeu todos os levantamentos e interrompeu a negociação de todas as moedas electrónicas com excepção da bitcoin.





"Sabemos onde os fundos foram enviados", afirmou Yusuke Otsuka, co-fundador da Coincheck, numa conferência na Tokyo Stock Exchange, citado pela Bloomberg. "Estamos a segui-los, e se conseguirmos continuar a fazê-lo, talvez seja possível recuperá-los. Mas é uma coisa que estamos a investigar neste momento".





De acordo com a agência noticiosa, este será o maior desaparecimento ou roubo desde o advento das moedas digitais com o lançamento da bitcoin, em 2009.





A Agência de Serviços Financeiros do Japão informou em comunicado estar "a examinar os factos em torno da Coincheck".





A Bloomberg adianta que, no Japão, as autoridades introduziram um sistema de licenciamento para aumentar a supervisão das bolsas locais, no sentido de evitar outro colapso como aquele que ocorreu com a Mt. Gox, em 2014.





Em Março desse ano, a Mt. Gox, uma das primeiras bolsas de criptomoedas entrou em processo de insolvência, depois de um roubo de bitcoin estimado em 450 milhões de dólares.