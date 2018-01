Jovens perdem isenção de comissões na CGD

Ano novo, preçário novo. Na segunda semana do ano, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) avançou com uma alteração extensa das despesas que são aplicadas aos seus clientes. Uma das mais significativas é o início da cobrança de comissão de manutenção de conta aos jovens. O banco público deixa, assim, cair uma das últimas isenções deste encargo que é o mais básico para quem tem conta bancária.



No Verão do ano passado, a instituição liderada por Paulo Macedo anunciou que a domiciliação do ordenado deixava de ser suficiente para isentar os clientes da comissão de manutenção de conta. E, nesse sentido, esta "benesse" passava a abranger um reduzido número de clientes, nomeadamente os clientes que mantenham a domiciliação de vencimento e um cartão de débito e um cartão de crédito, ambos com utilização nos últimos três meses, os clientes com aplicações financeiras e um património igual ou superior a 5.000 euros e os reformados com uma pensão até 835 euros.



Estavam ainda "isentas da comissão de manutenção as contas cujos titulares possuam o cartão Megacartão Jovem (a idade limite de acesso a este cartão é de 29 anos)". Uma isenção que termina no próximo dia 1 de Maio, de acordo com a última alteração do preçário do banco público. Ou seja, as contas cujos titulares possuam o Megacartão Jovem (com idade entre os 26 e os 29 anos) passarão a pagar uma comissão de manutenção mensal de 4,95 euros, acrescida de imposto do selo de 4% (5,148 euros, no total).



As condições aplicadas aos jovens são diferentes entre os cinco principais bancos. O BPI continua a isentar os clientes que domiliciem o ordenado. Já no caso do Novo Banco, os jovens pagam uma comissão que é metade daquela que é paga pelos restantes clientes. O Santander isenta os clientes até aos 25 anos e aqueles entre os 26 e os 30 anos pagam menos 61,8% do que os restantes. No BCP, o não pagamento é garantido até aos 23 anos e, entre os 23 e os 30 anos, o banco isenta quem domiciliar salário e tiver uma facturação mensal igual ou superior a 50 euros em cartões de débito e/ou crédito.



No caso da CGD, os jovens, além de perderem a isenção na comissão de manutenção, verão a anuidade do cartão de débito aumentar em 17%. Sobe dos actuais 12,48 euros para 14,56 euros.

