Marcelo fala de grande investimento de uma tecnológica em Viseu

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez votos para que apareçam no interior do país investimentos da área tecnológica como os da Google ou da Amazon.

Lusa

No final da sessão de abertura do XVI congresso da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), que decorre em Viseu, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado pelos jornalistas sobre o investimento da Google em Oeiras e a possibilidade de investimento da Amazon no Porto. "Têm sido notícias muito boas as que têm chegado", respondeu.

No que respeita ao interior do país, exemplificou que ainda hoje o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, lhe falou de "um grande investimento para Viseu também nesse domínio, da nova onda tecnológica, o que quer dizer que não é só Lisboa e Porto". "Pelo menos hoje tive essa notícia em Viseu. Mas era preciso que houvesse mais notícias também no chamado interior", frisou.

Ao discursar na sessão de abertura do congresso da Anafre, Almeida Henriques tinha pedido ajuda ao Presidente da República para resolver a situação do Itinerário Principal (IP) 3, considerando ser "uma atitude criminosa" mantê-lo como está.

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se optimista na resolução do problema, até porque há acordo entre Almeida Henriques e o presidente da Câmara de Coimbra e da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado.

"Eu descobri logo ali (na sessão de abertura), até pela reacção favorável do secretário de Estado (das Autarquias Locais), que não iria haver problema e que isso mais dia menos dia ia ser encarado", afirmou.

O XVI Congresso da Anafre, que se realiza em Viseu, entre hoje e domingo, vai eleger os órgãos para o mandato de 2017-2021 e debater temas como a descentralização de competências para as autarquias, a revisão da Lei das Finanças Locais, a reorganização territorial das freguesias e o estatuto do eleito local.