Os principais desafios de Jay Powell

Jerome Powell, novo presidente da Fed a partir de hoje, tem vários desafios pela frente nos próximos quatro anos. Há que manter a economia na via da expansão e seguir a trajectória de subida gradual dos juros.

Manter o bom rumo da economia



O The Wall Street Journal recorda que Yellen conseguiu acabar com a política de juros em mínimos históricos e começar a reduzir a carteira de dívida detida pela Fed. Além disso, durante o seu reinado, a taxa de desemprego caiu para 4,1%, o mais baixo nível desde 2000. Tudo isto, segundo aquele jornal, deixa um grande desafio ao seu sucessor: manter a economia dos EUA no mesmo rumo de crescimento. O PIB, recorde-se. cresceu a um ritmo anualizado de 2,6% nos últimos três meses de 2017.

Subida gradual dos juros





Powell foi um nome que não provocou instabilidade nos mercados, já que se espera que mantenha a mesma linha de Yellen em matéria de subida gradual dos juros directores. No passado dia 31 de Janeiro, a Fed deixou inalterada a taxa dos fundos federais, entre 1,25% e 1,5%, tal como se esperava. Mas sinalizou a expectativa de uma subida da inflação ao longo do ano, até à sua meta de 2%, e ez saber que planeia novas subidas dos juros, abrindo caminho para que o próximo aumento da taxa directora possa ocorrer já em Março. Para 2018 estão apontadas três novas subidas na taxa de juro de referência da Fed.

Atenção à liquidez





Liquidez, como disse o economista Henry Kaufman, costumava significar dinheiro na mão. Agora é sinónimo de acesso ao crédito. E os bancos centrais, Fed incluída, não querem ser responsáveis por um sobreaquecimento global. O desafio é encontrar um meio termo enquanto se retiram os estímulos à economía, de modo a que não haja "acidentes" nem necessidade de resgates à medida que o dinheiro disponível for diminuindo.