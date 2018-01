Pagar crédito ao consumo vai custar mais 14% na CGD

Ainda faltam alguns meses, mas a Caixa Geral de Depósitos (CGD) já anunciou que vai agravar a comissão de processamento de prestação no crédito ao consumo. Em causa está um aumento de 14% que leva o banco público a ter uma das despesas mais elevadas entre as principais instituições financeiras a operar em Portugal.



O crédito ao consumo não fica imune às alterações de comissões anunciadas no início da semana pela CGD. Neste caso, a partir do próximo dia 1 de Julho, os clientes vão pagar mais pelo acto de pagar a prestação mensal do seu crédito pessoal. Esta despesa passará dos actuais 2,6 euros (incluindo imposto do selo de 4%) para 2,96 euros. Ou seja, aumenta em 14%.



Até agora, o banco liderado por Paulo Macedo estava a meio da tabela no que diz respeito à comissão de processamento da prestação no crédito ao consumo. Com esta alteração, que entrará em vigor nos próximos meses, a CGD passa a ter uma das despesas mais elevadas, sendo apenas superada pelos 3,64 euros mensais que são cobrados aos clientes do Novo Banco. O banco chefiado por António Ramalho é mesmo o único que tem um encargo mensal acima dos três euros.



Pelo contrário, o EuroBic e o Crédito Agrícola destacam-se com as comissões de processamento da prestação mais baixas. No primeiro caso, este encargo é de 1,56 euros mensais, enquanto no último caso é de 1,87 euros por mês.



Com a decisão de aumentar esta despesa, a CGD pretende tirar partido do aumento da procura por financiamento. De acordo com os dados do Banco de Portugal divulgados esta semana, nos primeiros onze meses de 2017, as novas operações de crédito ao consumo ascenderam a 3.823 milhões de euros, mais 10,9% do que no mesmo período do ano anterior.



Outra das comissões que será aumentada diz respeito à requisição e entrega de módulos de cheque. Os módulos de cinco sobem de 10 euros para 11,50 euros, enquanto os módulos de 11 aumentam de 22 euros para 25,30 euros. A estes valores acresce o imposto do selo de 4% e um imposto de 0,05 euros por cheque.





