Yellen: Preços das acções estão em níveis "elevados"

Numa entrevista para assinalar a saída da presidência da Reserva Federal (Fed) - Jerome Powell assumiu os comandos do banco central mais poderoso do mundo este sábado – Janet Yellen deu uma entrevista ao programa "Sunday Morning" da CBS.

"Bem, não quero dizer muito elevado. Mas quero dizer elevado", afirmou a antiga presidente da Fed na entrevista que foi gravada na sexta-feira (dia em que ainda era presidente do banco central) e transmitida este domingo. Os PER (rácio que mede a relação entre a cotação e os lucros por acção das empresas) "estão perto do limite máximo dos intervalos históricos", argumentou.

No que diz respeito aos preços do imobiliário comercial, "também estão elevados em relação ao valor das rendas".

"Agora é uma bolha ou uma valorização muito elevada? É difícil de dizer. Mas é uma fonte de alguma preocupação que as avaliações dos activos estejam tão elevadas", acrescentou.

Menos dúvidas sobre este tema tem um seu antecessor na Fed. Alan Grenspan defendeu esta semana que em Wall Street existem duas bolhas: uma nas acções e outra nas obrigações.

Wall Street está há cerca de um ano a atingir máximos históricos de forma quase consecutiva, sendo que na semana passado sofreu a desvalorização mais pesada desde que Trump tomou posse, devido à forte alta nas "yields" das obrigações dos EUA e perspectiva de subida mais acelerada nos juros da Fed, que prevê um aumento da inflação.

Apesar do alerta sobre as cotações das acções e do imobiliário, Yellen mostrou não estar muito preocupada com o impacto na economia e no sistema financeiro de uma correcção nos preços destes activos. "O sistema financeiro está muito mais capitalizado. O sistema bancário está mais resiliente. Se acontecer uma descida na avaliação dos activos, não vai danificar indevidamente o coração do nosso sistema financeiro".

Yellen mostrou-se também optimista com a evolução da economia norte-americana, que já vai no nono ano consecutivo de expansão. "As recuperações não morrem devido à velhice", argumentou na entrevista à CBS.

Rita Braver: We're in the ninth year of a recovery. Can it really keep going like this? #JanetYellen: Yes, it can keep going. Recoveries don't die of old age.#Sunday Morning pic.twitter.com/FQrCA55R2h — CBS Sunday Morning (@CBSSunday) 4 de fevereiro de 2018





Yellen desiludida por não continuar na Fed

Yellen foi a primeira mulher a assumir o cargo de presidente da Fed e chegou a ser opção de Trump para cumprir mais um mandato, embora a escolha do presidente dos Estados Unidos tenha recaído sobre Jerome Powel.

Na entrevista a Rita Braver, da CBS, Yellen não esconde a decepção com a decisão de Trump. "Deixei bem claro que queria continuar, por isso sim, fiquei com uma sensação de desilusão" por não ter sido reconduzida, afirmou.

Actualmente com 71 anos, Yellen esteve quatro anos à frente da Fed, tendo iniciado o actual ciclo de aumento de juros, que se deverá prolongar nos próximos meses. Este período foi "o núcleo da minha existência", afirmou Yellen, que elogia o seu sucessor. Powel, que é governador da Fed desde 2012, é "cuidadoso, equilibrado e dedicado ao serviço público".