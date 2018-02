Investidores trocam Wall Street pela Europa

Reuters

Os fundos de acções dos EUA continuam a sofrer saídas, com os investidores a transferirem o dinheiro para a Europa, de acordo com o Bank of American Merrill Lynch, citado pela Bloomberg.



No espaço de uma semana os fundos dos EUA sofreram resgates de cerca de 2,4 mil milhões de dólares, de acordo com os dados da EPFR Global que se referem ao período terminado a 21 de Fevereiro. Ao mesmo tempo, os fundos da Europa viram entradas de dinheiro na ordem dos 3 mil milhões de dólares, o que perfaz duas semanas consecutivas de aumentos nas entradas de investimento.



No total, desde o início do ano, os fundos americanos reportaram saídas de 22 mil milhões de dólares. Por sua vez, a Europa viu entradas no valor de 15 mil milhões de dólares.



Muitas são as razões apontadas para estas transferência de investimento para as bolsas europeias: níveis de avaliação muito mais razoáveis nas acções, os dividendos mais atractivos do mundo, uma economia em franco crescimento e não existe perspectiva de subida das taxas de juro por parte do BCE num curto espaço de tempo, de acordo com a Bloomberg.