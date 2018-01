A semana dia-a-dia: dados económicos e nova regulação agitam início de ano

Terça-feira Rússia divulga produção de petróleo

Numa semana mais curta nos mercados, devido às comemorações de ano novo, a Rússia divulga os números relativos às exportações de petróleo. Este relatório permitirá perceber se o país continua comprometido com o acordo de cortes de produção e se está a cumprir as metas estipuladas neste entendimento entre os maiores produtores de petróleo do mundo.



Quarta-feira Fed reporta minutas da reunião de Dezembro

São conhecidas esta quarta feira as minutas da reunião da Reserva Federal de Dezembro. A autoridade monetária aumentou, neste encontro, a sua taxa de juro directora em 25 pontos base, tal como se antecipava. Esta foi a terceira subida da entidade em 2017, com os investidores a aguardarem agora novas indicações sobre mexidas futuras nos juros. A 3 de Fevereiro, Jerome Powell, assume a liderança da Fed.





Quarta-feira Entrada em vigor da nova directiva para os mercados

O início do novo ano é marcado pela entrada em vigor de um largo novo pacote legislativo para os mercados A nova directiva para os mercados financeiros, a DMIF II, chega esta quarta-feira. No entanto, há vários países, como é o caso de Portugal, em que a transposição da nova regulação está atrasada. Só este mês chegará à Assembleia da República o diploma que passa esse documento comunitário para a legislação nacional.







Quinta-feira Criação de emprego nos EUA

Esta semana serão divulgados importantes indicadores relativos à criação de emprego na economia norte-americana. O relatório da ADP deverá mostrar a evolução das contratações no último mês do ano, um dia antes de ser divulgada a taxa de desemprego e a média de horas trabalhadas no país. Os economistas consultados pela agência Bloomberg antecipam que o desemprego tenha permanecido estável em 4,1%, no final do ano.



Sexta-feira Discursos de membros da Fed agitam bolsas





Com o novo ano regressam os discursos de membros da Fed. James Bullard, presidente da Fed de S. Louis, é o primeiro a surgir num evento, esta quinta-feira. Já o final da semana será marcada por mais duas participações em diferentes eventos, nos EUA. O presidente da Fed de Filadélfia, Patrick Harker, fala no "outlook" económico da AEA, enquanto Loretta Mester, presidente da Fed de Cleveland participa num painel sobre política monetária.

Sexta-feira Inflação na Zona Euro em Dezembro

A taxa de inflação na Zona Euro deverá ter registado uma ligeira desaceleração no último mês do ano. De acordo com as estimativas da Bloomberg, o índice de preços no consumidor deverá ter-se fixado em 1,4% em Dezembro, abaixo dos 1,5% alcançados em Novembro.



Sexta-feira Mais encomendas à indústria nos EUA