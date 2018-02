Segunda-feira INE publica indicadores

A semana arranca, em Portugal, com a publicação de vários indicadores económicos relevantes. Logo no primeiro dia da semana será conhecido o índice de preços no consumidor, em Fevereiro, os índices de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços, em Dezembro, e o índice de produção, emprego, remunerações e horas trabalhadas na construção e obras públicas, em Dezembro.



Terça-feira Mercado do petróleo em destaque

Terça-feira é dia de Carnaval, mas foi também o dia escolhido pela Agência Internacional de Energia (AIE) para publicar o relatório mensal sobre o mercado petrolífero. Um dia antes também o fará a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Na semana passada, a matéria-prima completou seis sessões em terreno negativo e sofreu a pior semana em quase um ano. O petróleo tem sido penalizado pelos receios dos investidores de que uma subida da produção americana possa anular os esforços da OPEP - que estabeleceu um corte na produção - para estabilizar o mercado.



Quarta-feira Primeiro leilão de longo prazo este ano

O IGCP agendou para esta quarta-feira um duplo leilão de dívida de longo prazo. O instituto liderado por Cristina Casalinho vai emitir dívida a cinco e dez anos, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros. Este duplo leilão de dívida será o primeiro de 2018, depois de, em Janeiro, o IGCP ter realizado uma emissão sindicada de dívida onde colocou quatro mil milhões de euros em títulos com maturidade em Outubro de 2018. Além desta emissão sindicada, a 17 de Janeiro, o IGCP colocou 1.750 milhões de euros em títulos de dívida de curto prazo.







Quarta-feira Bolsa atenta às contas do BCP

A Navigator deu, na semana passada, o "pontapé de saída" na época de resultados do quarto trimestre no PSI-20. Esta quarta-feira, os investidores voltam as suas atenções para os números do BCP, o único banco do índice de referência da bolsa nacional. O consenso dos analistas recolhido pela Bloomberg aponta para resultados líquidos de 175,22 milhões de euros, o que representa um forte crescimento face aos lucros de 23,9 milhões de euros obtidos em 2016. Na sexta-feira, também a Semapa divulga as suas contas anuais.



Quinta-feira Preços nos EUA marcam semana

Os receios em torno da subida da inflação nos EUA foram uma das razões apontadas pelos analistas para o regresso da volatilidade aos mercados accionistas, na semana passada. E, esta semana, serão precisamente publicados vários indicadores relativos à evolução dos preços, do outro lado do Atlântico. Além da taxa de inflação, será conhecido o índice de preços no produtor, o índice de preços na importação e o índice de preços na exportação.



Sexta-feira Evolução do imobiliário na agenda