A sua semana dia-a-dia: O discurso de Draghi e as previsões da Comissão Europeia

A semana será marcada pelos discursos de vários membros do BCE e da Fed, com Draghi no Parlamento Europeu esta segunda. Já a Comissão Europeia actualiza as estimativas para a economia.

Segunda-feira Draghi no parlamento europeu

O presidente do Banco Central Europeu vai esta segunda-feira ao Parlamento Europeu. Mario Draghi apresenta o relatório anual aos eurodeputados. O programa de compra de activos da instituição e a redução de estímulos por parte da entidade deverão ser os temas principais de debate. O banco central manteve, este mês, a sua política de estímulos inalterada.



Terça-feira Petrolíferas e sector automóvel reportam contas

A divulgação de resultados de grandes empresas mundiais vai continuar na agenda dos investidores. Depois da banca e das grandes tecnológicas terem apresentado as contas relativas ao último trimestre de 2017, nos próximos dias serão as cotadas do sector automóvel e petrolífero a apresentar os dados da actividade em 2017. A Toyota e a BP reportam resultados esta terça, seguindo-se a Tesla na quarta-feira.





Quarta-feira Comissão Europeia divulga previsões económicas

A Comissão Europeia publica esta quarta-feira as suas novas previsões económicas. Os números divulgados pela instituição liderada por Jean-Claude Juncker deverão confirmar a tendência de recuperação do PIB na Europa.







Quarta-feira William Dudley discursa num evento

Serão vários os membros do conselho de governadores da Reserva Federal dos EUA a discursar em diversos eventos, após a estreia de Jerome Powell à frente do banco central norte-americano. William Dudley, presidente da Fed de Nova Iorque, defensor de uma subida gradual de juros nos EUA, discursa num evento na cidade. Durante a semana, os investidores estarão ainda atentos a discursos do presidente da Fed de Filadélfia, Patrick Harker, e do presidente da Fed de Dallas, Robert Kaplan.



Quinta-feira Navigator dá pontapé de saída nos resultados do PSI-20





O BPI foi o primeiro da praça nacional a apresentar contas aos investidores. Mas, apenas esta semana chega a "earning season" ao PSI-20, com a divulgação de resultados da Navigator. Bons resultados da papeleira poderão suportar a subida da empresa, que é eleita uma das preferidas pelos analistas.

Quinta-feira Banco de inglaterra mantém juros inalterados

O Banco de Inglaterra deverá deixar as suas taxas de juro inalteradas esta quinta-feira. O governador da entidade, Mark Carney, deverá manter a taxa directora em 0,5% e publicar previsões actualizadas para a economia e para a inflação no Reino Unido. Na conferência de imprensa, Carney deverá ser questionado sobre o Brexit e o impacto na economia britânica.







Sexta-feira Fitch revê avaliação da Alemanha