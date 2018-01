Segunda-feira Membros do BCE discursam

Depois do Banco Central Europeu ter deixado inalterada a sua política de estímulos, o arranque da semana será marcado pelos discursos de dois membros do conselho de governadores da autoridade monetária europeia, em dois eventos. Sabine Lautenschlaeger participa num encontro em Frankfurt e Benoit Coeuré falará em Paris.



Segunda-feira Preços das casas no terceiro trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga, esta segunda-feira, as estatísticas de preços da habitação ao nível local, relativo ao terceiro trimestre. Este indicador permite comparar a evolução dos preços nos vários concelhos. É a segunda vez que o INE disponibiliza estes números.





Terça-feira Carney na Câmara dos representantes

O presidente do Banco de Inglaterra irá dar o seu testemunho, esta terça-feira, na Câmara dos Representantes. Mark Carney deverá falar sobre as condições financeiras no país, num momento em que a libra continua a ser condicionada pela incerteza em torno do Brexit.







Terça-feira BPI arranca "earnings season" em Lisboa

O BPI é o primeiro da praça nacional a reportar as contas de 2017. O banco controlado pelos espanhóis do CaixaBank divulga resultados no segundo dia da semana, seguindo-se a Navigator na quinta-feira da próxima semana.



Quarta-feira Yellen despede-se da Reserva Federal





Depois de ter subido juros em Dezembro, Janet Yellen despede-se esta semana da Reserva Federal dos EUA. A ainda presidente do banco central dos EUA preside à última reunião da entidade, três dias antes de ser substituída por Jerome Powell. A taxa de fundos federais deverá ficar inalterada num intervalo entre 1,25% e 1,5%. Este ano, a instituição prevê três mexidas nas taxas de juro.

Quarta-feira A Inflação e a economia no euro

Esta semana será marcada pela divulgação de importantes dados económicos. Na Zona Euro, serão conhecidos os dados mais recentes da inflação. Segundo a Bloomberg, o índice de preços no consumidor deverá ter recuado de 1,4%, em Dezembro, para 1,33%, em Janeiro. Já a taxa de desemprego no euro espera-se que tenha ficado em 8,7%, em Dezembro. O PIB deverá ter crescido 2,7% no trimestre.







Quinta-feira Gigantes tecnológicas divulgam contas

As maiores empresas do sector tecnológico norte-americano apresentam resultados. Alphabet, Amazon e Apple divulgam as contas relativas ao quarto trimestre, concentrando as atenções dos investidores em torno de um sector que tem renovado máximos históricos em bolsa.



Sexta-feira Desemprego nos EUA em mínimos de 17 anos